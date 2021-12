Juventus | rinnovo Dybala | cifre e dettagli del contratto La data dell’annuncio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lahanno ormai trovato l’accordo per ildi, manca solo l’annuncio In attesa di conoscere l’esito degli esami a cui si sottoporrà oggi Paulo, La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazionedell’argentino. Ilè in scadenza nel 2022 e senza una nuova firma, a gennaio sarà libero di accordarsi con un altro club. Per questo motivo, laha già predisposto tutto per il nuovo accordo, che conta di annunciare prima di Natale. Prolungamento fino al 2026 con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta – La Juve punta ancora su Dybala: rinnovo prima di Natale per l'argentino

La Juventus e Dybala hanno ormai trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, manca solo l'annuncio In attesa di conoscere l'esito degli esami a cui si sottoporrà oggi Paulo Dybala, La Gazzetta dello Sport evidenzia come da tempo l'obiettivo numero uno dei dirigenti bianconeri sia Dusan Vlahovic. Nonostante i continui problemi fisici la Juventus vuole blindare Paulo Dybala. Come riporta la Gazzetta dello Sport i bianconeri vogliono evitare brutte sorprese. Il rinnovo si farà Paulo Dybala.