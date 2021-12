Juventus, per Dybala escluse lesioni muscolari (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari. Lo comunica la Juventus. Le sue condizioni, pertanto, verranno monitorate di giorno in giorno. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulopresso il JMedical hanno escluso. Lo comunica la. Le sue condizioni, pertanto, verranno monitorate di giorno in giorno.

Advertising

romeoagresti : #Juventus, risentimento alla coscia destra per #Dybala da valutare nelle prossime ore ??????@GoalItalia - EnricoTurcato : Dopo averlo visto attentamente giocare per 2 stagioni e mezzo, mi permetto umilmente di asserire che un “giocatore”… - romeoagresti : #Juventus: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina #Dybala hanno escluso lesioni muscolari e, pertanto, le s… - Finoallafine_jv : RT @mikeligna89: Era tutto pronto per Juventus PSG e Lille inter. Qualcosa è andato storto e Ceferino ha deciso di risorteggiare ????????? #UC… - garridino : RT @mikeligna89: Era tutto pronto per Juventus PSG e Lille inter. Qualcosa è andato storto e Ceferino ha deciso di risorteggiare ????????? #UC… -