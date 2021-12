Juventus | nuovi guai in vista? Ecco di cosa si tratta

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo la situazione di classifica con laa meno otto dal quarto posto; per il club bianconero è in arrivo un nuovo problema.(Getty Images)Il pareggio con il Venezia, l’infortunio di Dybala e il rischio di aver abbandonato la rincorsa Champions visto il sesto posto in classifica e il meno otto dal Napoli quarto. E’ stato un weekend da incubo per la; le paure di Allegri, espresse alla viglia della gara del Penzo, si sono materializzati sul campo dove Bonucci e compagni hanno evidenziato tutti i loro limiti. I problemi della, però, non sono solo a livello puramente calcistico; la società sta affrontando l’inchiesta sul presunto reato di falso in bilancio e su alcune plusvalenze fittizie che hanno allarmato la Procura di Torino. Una vicenda in cui sono coinvolte anche altre squadre e ...