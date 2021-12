Juventus, incubo Dybala: ennesimo infortunio subito dall’argentino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il pareggio contro il Venezia non è stata l’unica nota negativa per la Juventus; il club è preoccupato per le condizioni di Paulo Dybala. Dybala (Getty Images)Dopo la vittoria contro il Malmo, valsa il primo posto nel girone di Champions League, Allegri aveva subito posto l’attenzione sulla sfida contro il Venezia; una partita da non sbagliare per continuare la risalita in classifica. Le preoccupazioni del tecnico sono diventate realtà nel corso dei novanta minuti del Penzo dove la Juventus non ha espresso un gran gioco, fermandosi sull’uno a uno; a Morata ha risposto Aramu per un pareggio che rischia di pesare tantissimo nella stagione di Bonucci e compagni. I risultati di ieri, infatti, hanno fatto scivolare i bianconeri al sesto posto a meno otto dal Napoli quarto. Una distanza importante e ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il pareggio contro il Venezia non è stata l’unica nota negativa per la; il club è preoccupato per le condizioni di Paulo(Getty Images)Dopo la vittoria contro il Malmo, valsa il primo posto nel girone di Champions League, Allegri avevaposto l’attenzione sulla sfida contro il Venezia; una partita da non sbagliare per continuare la risalita in classifica. Le preoccupazioni del tecnico sono diventate realtà nel corso dei novanta minuti del Penzo dove lanon ha espresso un gran gioco, fermandosi sull’uno a uno; a Morata ha risposto Aramu per un pareggio che rischia di pesare tantissimo nella stagione di Bonucci e compagni. I risultati di ieri, infatti, hanno fatto scivolare i bianconeri al sesto posto a meno otto dal Napoli quarto. Una distanza importante e ...

Advertising

tuttoatalanta : Inter show, Napoli malato. Juventus, quanti sprechi. Sogno Viola, incubo granata. Milan, calo pericoloso. Taibi, te… - SprintPiemonte : Juventus-Milan: partita da incubo per Laura Giuliani, le ragazze di Montemurro ne fanno 5 - News - FiorinoLuca : Pragmatica e cinica come sempre la Juventus di Montemurro. Risultato con uno scarto di reti eccessivo ma la differ… - direpuntoit : #Thuram ripercorre la sua carriera: 'Mi volevano United e Real, ma alla fine scelsi la #Juventus'. - Ilarioforjuve : @soolp56 Infatti dal non gioco di questa stagione mi sembra una squadra da bassa classifica. Mi sembra un incubo, m… -