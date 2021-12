Juventus, fissato il prezzo di Scamacca: bianconeri più lontani? (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Juventus ha bisogno di un centravanti per aumentare il peso offensivo ma rischia di dover abbandonare un’altra pista di mercato. Scamacca (Getty Images)Morata, Dybala e Kean, nelle ultime settimane, hanno trovato la via della rete ma servono ulteriori risposte per poter definire concluso il problema offensivo. La cessione di Cristiano Ronaldo, infatti, ha creato un vuoto realizzativo non da poco; il portoghese garantiva venticinque gol a stagione e risolveva numerosi problemi. Per fare un esempio, con il centravanti dello United, probabilmente, i bianconeri non avrebbero perso punti con Empoli, Sassuolo e Verona. Una situazione che la società vuole provare a risolvere intervenendo sul mercato. Arrivare a Vlahovic sembra praticamente impossibile considerando la richiesta, da parte di Commisso, di settanta milioni di euro. Le ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Laha bisogno di un centravanti per aumentare il peso offensivo ma rischia di dover abbandonare un’altra pista di mercato.(Getty Images)Morata, Dybala e Kean, nelle ultime settimane, hanno trovato la via della rete ma servono ulteriori risposte per poter definire concluso il problema offensivo. La cessione di Cristiano Ronaldo, infatti, ha creato un vuoto realizzativo non da poco; il portoghese garantiva venticinque gol a stagione e risolveva numerosi problemi. Per fare un esempio, con il centravanti dello United, probabilmente, inon avrebbero perso punti con Empoli, Sassuolo e Verona. Una situazione che la società vuole provare a risolvere intervenendo sul mercato. Arrivare a Vlahovic sembra praticamente impossibile considerando la richiesta, da parte di Commisso, di settanta milioni di euro. Le ...

