Juventus | escluse lesioni muscolari per Dybala | il comunicato dei bianconeri

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sospiro di sollievo per lae per Paulo, che si è sottoposto ad alcuni accertamenti presso il JMedical. Come reso noto dalla società bianconera attraverso un, tali esami “hanno esclusoe pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno“. E’ ancora presto per stabilire quando l’argentino tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri. Tuttavia sembrerebbe scongiurato un lungo stop. SportFace.