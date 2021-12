Juventus, contatti con Icardi: ecco il piano per portarlo a Torino (Di lunedì 13 dicembre 2021) In vista della sessione invernale del calciomercato la Juventus avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage di Mauro Icardi: i tempi per il ritorno in Serie A dell’ex capitano dell’Inter sarebbero ormai maturi. Era dai tempi di Ciro Ferrara e Luigi Del Neri che la Juventus non faceva così male in campionato: dopo le prime 17 giornate di Serie A sono solo 28 i punti in classifica conquistati dai bianconeri. Da qui la volontà del club di intervenire sul mercato di riparazione, dopo la deludente campagna estiva segnata dall’addio di Cristiano Ronaldo. Fran Santiago/Getty ImagesL’obiettivo della dirigenza sarebbe proprio quello di provare a rimpiazzare il vuoto lasciato in attacco dal campione portoghese: i soli 23 gol realizzati finora in campionato sono l’emblema dei problemi del reparto offensivo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021) In vista della sessione invernale del calciomercato laavrebbe avviato i primicon l’entourage di Mauro: i tempi per il ritorno in Serie A dell’ex capitano dell’Inter sarebbero ormai maturi. Era dai tempi di Ciro Ferrara e Luigi Del Neri che lanon faceva così male in campionato: dopo le prime 17 giornate di Serie A sono solo 28 i punti in classifica conquistati dai bianconeri. Da qui la volontà del club di intervenire sul mercato di riparazione, dopo la deludente campagna estiva segnata dall’addio di Cristiano Ronaldo. Fran Santiago/Getty ImagesL’obiettivo della dirigenza sarebbe proprio quello di provare a rimpiazzare il vuoto lasciato in attacco dal campione portoghese: i soli 23 gol realizzati finora in campionato sono l’emblema dei problemi del reparto offensivo ...

