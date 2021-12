Juventus, caso Dybala: dagli infortuni ad un rinnovo che non arriva (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella Juventus sta nascendo un caso Dybala; l’argentino, oltre a non aver ancora rinnovato, continua ad avere numerosi problemi fisici. Dybala (Getty Images)La Juventus, nell’ultimo turno di campionato, non è andata oltre l’uno a uno in casa del Venezia; Morata e Aramu i marcatori di una partita che potrebbe aver compromesso definitivamente la rincorsa Champions dei bianconeri. I ragazzi di Allegri sono sesti, a meno otto dal quarto posto ma non danno la sensazione di poter compiere quello sprint decisivo per mettere pressione ad un Napoli tutt’altro che in ottima forma. Contro il Venezia è sembrato di rivivere le sfide contro Sassuolo e Verona; match che, in caso di vittoria, avrebbero potuto cambiato la stagione di Bonucci e compagni. Dal match del Penzo, la Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nellasta nascendo un; l’argentino, oltre a non aver ancora rinnovato, continua ad avere numerosi problemi fisici.(Getty Images)La, nell’ultimo turno di campionato, non è andata oltre l’uno a uno in casa del Venezia; Morata e Aramu i marcatori di una partita che potrebbe aver compromesso definitivamente la rincorsa Champions dei bianconeri. I ragazzi di Allegri sono sesti, a meno otto dal quarto posto ma non danno la sensazione di poter compiere quello sprint decisivo per mettere pressione ad un Napoli tutt’altro che in ottima forma. Contro il Venezia è sembrato di rivivere le sfide contro Sassuolo e Verona; match che, indi vittoria, avrebbero potuto cambiato la stagione di Bonucci e compagni. Dal match del Penzo, la...

Advertising

GiovaAlbanese : Fabio #Miretti, esaltato dalla doppia convocazione in prima squadra con tanto di esordio in Champions League, firma… - reportrai3 : Nel caso della Juventus l’indagine approfondisce anche i termini del contratto di Cristiano Ronaldo e gli inquirent… - Pasquino70 : RT @AlexNemaz: Cara #Juventus,ma non si potrebbe dire che eventuali errori di bilancio/plusvalenze siano avvenuti '...a seguito di un probl… - MaxDarko : RT @AlexNemaz: Cara #Juventus,ma non si potrebbe dire che eventuali errori di bilancio/plusvalenze siano avvenuti '...a seguito di un probl… - fabiopetrocelli : Il pasticcio del #Sorteggio di #ChampionsLeague di oggi a #Nyon, caso unico nella storia, ha un unico grande respon… -