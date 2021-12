Juve, senti Pastorello: “Non trova spazio. Cercheremo la soluzione migliore” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante la premiazione del Golden Boy 2021, vinto dal talentuoso Pedri, ha parlato del destino dei propri assistiti, in vista del mercato invernale, Federico Pastorello. Pastorello, Arthur, cessione (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)L’agente ha messo in chiaro le differenti situazioni vissute da Federico Bernardeschi e, soprattutto, Arthur Melo: “Per quanto riguarda Federico resta a Torino. Per Arthur la situazione è un po’ diversa: è arrivato con un altro allenatore e con Allegri non sta trovando molto spazio. Vediamo a gennaio, Cercheremo la migliore soluzione tenendo in considerazione che c’è anche il Mondiale. Ci stiamo guardando intorno“. POTREBBE INTERESSARTI: L’Atalanta non esclude una cessione illustre in vista di gennaio: la clamorosa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante la premiazione del Golden Boy 2021, vinto dal talentuoso Pedri, ha parlato del destino dei propri assistiti, in vista del mercato invernale, Federico, Arthur, cessione (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)L’agente ha messo in chiaro le differenti situazioni vissute da Federico Bernardeschi e, soprattutto, Arthur Melo: “Per quanto riguarda Federico resta a Torino. Per Arthur la situazione è un po’ diversa: è arrivato con un altro allenatore e con Allegri non stando molto. Vediamo a gennaio,latenendo in considerazione che c’è anche il Mondiale. Ci stiamo guardando intorno“. POTREBBE INTERESSARTI: L’Atalanta non esclude una cessione illustre in vista di gennaio: la clamorosa ...

Advertising

DHellno : @ilciccio67 @mirkonicolino Ma infatti io dicevo che può caricarsi per il video mica che gli frega della Juve, se fa… - davidepennucci3 : @RobertoRenga Senti Roberto tu mi puoi rispondere se a 12.22 leggevi televideo il sorteggio diceva Inter Ajax e Spo… - gg_son1c : @soyEsauritaa Se verrebbe alla Juve però non se po sentì - pasquale_caos : “Juve-Sporting? Senti Andrea, per un problema tecnico va rifatto il sorteggio” #UCLdraw - Reverendo_80 : La senti questa voceeeee? Chi canta è il mio cuoreeeee è lui che fa gridare alé alé la Juve sei l’unico mio amorrrr… -