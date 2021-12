Juve | McKennie recupera | come cambia il centrocampo

Leggi su footdata

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo il successo sul Malmö, che è valso il primo posto nel girone di Champions League, lantus si proietta sul campionato. La squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata in mattinata sotto il sole al Training Center della Continassa per cominciare a preparare la trasferta di Venezia.di consueto nei giorni successivi alle gare, seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium, mentre per gli altri esercitazioni tecniche per la costruzione del gioco e partitella. Westonsi è allenato parzialmente in gruppo. Domani è già vigilia di Venezia-e quindi conferenza stampa per Allegri alle 13:45.