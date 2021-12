Juve | il flop dell' attacco e il quarto ko di Dybala Ecco le spine di Allegri

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L'allarmealimenta l'emergenzantus. Che ha bisogno come l'aria di gol: davvero troppo poche 23 reti in 17 giornate. E l'ennesimo ko'argentino aggiunge ansia all'apprensione. Il ...

... ma andrebbero benone pure Sporting Lisbona o Benfica: anche se i ko delle ultime due edizioni contro Lione e Porto consigliano alladi non sottovalutare nessuno. Le percentuali dicono che è più ...... viste le vicende che sia in campo, che sia fuori dal rettangolo verde, stanno accompagnando la carriera dell'argentino, la cui parentesi al Psg si sta rivelando un vero e proprioL'allarme Dybala alimenta l'emergenza della Juventus. Che ha bisogno come l'aria di gol: davvero troppo poche 23 reti in 17 giornate. E l'ennesimo ko dell'argentino aggiunge ...Segnò contro la Nazionale azzurra alle Olimpiadi, arrivando in Serie A a fine '98: chiuso da Recoba e Maniero, non ebbe nuove chances dopo tre gare.