Jovanotti, la figlia Teresa è cresciuta e compie 23 anni: gli auguri più belli dopo il tumore

Teresa Cherubini è figlia unica, Jovanotti – all'anagrafe Lorenzo Cherubini – e la moglie non hanno avuto altri eredi dopo di lei e il 13 dicembre la famiglia festeggia i suoi 23 anni. Non potevano mancare gli auguri social del papà, che su Instagram ha pubblicato alcune foto, di qualche anno fa e più recenti, per augurare alla sua 'bimba' buon compleanno. "Buon compleanno Terry – si legge a corredo dello scatto in bianco e nero che mostra Jovanotti con sulle spalle una piccola Teresa – La mia ragazza libera". Anche la mamma Francesca Valiani ha commentato la foto: "Tanti auguri mia Terry, grande divoratrice di vita e di gelati", si legge su Instagram. Anche sulle storie di Instagram Jovanotti ha pubblicato delle ...

