Jovanotti | la dedica a Teresa | “Auguri alla mia ragazza libera”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Glidi un papàsua “bambina” in un anno che è stato particolarmente importante, perché ha rappresentato la sua rinascita, dopo aver sconfitto il male. Sono quelli che Lorenzo Cherubini, in arte, rivolge a, che compie 23 anni il 13 dicembre 2021, dsua pagina Instagram. Accanto ad una bellissima foto di padre e figlia al mare,bambina sulle spalle di Lorenzo, questa frase: “Buon compleanno @terrywho cartoons la mia! ##13dicembre foto by #mammaCherubini, la rinascita dopo il tumore Perché, che è una talentuosa illustratrice, oggi è davvero finalmente, dopo aver lottato e sconfitto il tumore (un linfoma di ...

Advertising

occhio_notizie : La dedica di Jovanotti per il compleanno della figlia Teresa #jovanotti - MatteoGuizzi : pensa che compleanno di merda ti si prospetta davanti quando ricevi come dedica una canzone di Jovanotti. - Adriana74513789 : @alexiuss11 D accordo con Giulia la canzone di Jovanotti che dedica alla mamma ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti dedica

Sul profilo Instagram dell'artista una foto amarcord e le sue parole più belle per i 23 anni di ...Le donazioni sono possibili anche in fase di prevendita dei biglietti per i concerti di: ... fa un po' da cartina di tornasole all'attenzione che, più in generale, Intesa Sanpaoloagli ...Jovanotti, dedica alla figlia Teresa: le parole dolcissime del cantautore per la ragazza su Instagram nel giorno del suo compleanno.Jovanotti è uno dei cantanti che fa parte dei big della musica italiana ed oggi ha fatto una dedica a sua figlia Teresa per i suoi 23 anni ...