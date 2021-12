Jovanotti fa gli auguri di compleanno alla sua ragazza libera, sua figlia Teresa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 13 dicembre è per lei. Lo ha cantato suo padre in una delle più belle canzoni che sono state dedicate a un figlio, Per Te. E visto che oggi Teresa Cherubini, a 23 anni, non ha più bisogno di una ninnananna per addormentarsi, suo papà le fa gli auguri un po’ più in piccolo. ... Amica. Leggi su amica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 13 dicembre è per lei. Lo ha cantato suo padre in una delle più belle canzoni che sono state dedicate a un figlio, Per Te. E visto che oggiCherubini, a 23 anni, non ha più bisogno di una ninnananna per addormentarsi, suo papà le fa gliun po’ più in piccolo. ... Amica.

Advertising

Angeloman70 : @Danireport Penso Positivo di Jovanotti oggi ha 27 anni. Granada di Claudio Villa è del '57; quindi aveva la stessa… - radiocalabriafm : JOVANOTTI - GLI IMMORTALI - MauroCapozza : RT @Zerovirgola2: @Moonlightshad1 Fa sempre poi piacere che per un artista ( o pseudo tale ) per arrivare alla consacrazione sia obbligato… - Francesco_Mat67 : RT @winenotgroup: Non credo che gli altri abbiano 'bisogno' della mia musica, al massimo ne traggono piacere o emozione. Ne ho bisogno io p… - winenotgroup : Non credo che gli altri abbiano 'bisogno' della mia musica, al massimo ne traggono piacere o emozione. Ne ho bisogn… -