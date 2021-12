Iva Zanicchi: “Non sento più l’odore del brodo. La mia prima volta? A 26 anni al Festival di Sanremo e sono rimasta incinta” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Quest’anno ho lavorato per la rinascita. Magari piango la sera in camera, ma di giorno combatto. sono per la libertà, ma ai no vax dico: “Non vi vaccinate? Bene, state chiusi in casa, ma non venitemi a dire che non esiste il virus perché vi rompo la testa”. È una Iva Zanicchi molto determinata quella che si è raccontata a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera. La cantante 81enne è la donna che detiene il record di vittorie al Festival di Sanremo (3) e nel 2022 tornerà sul palco dell’Ariston probabilmente per l’ultima volta come concorrente in gara. Ma Sanremo è per lei un appuntamento magico anche perché è lì che ha conosciuto l’amore: “Quello che è rimasto nel mio cuore è il primo nel ’65: lì ho conosciuto Antonio Ansoldi, figlio del mio discografico. Mi era simpatico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Quest’anno ho lavorato per la rinascita. Magari piango la sera in camera, ma di giorno combatto.per la libertà, ma ai no vax dico: “Non vi vaccinate? Bene, state chiusi in casa, ma non venitemi a dire che non esiste il virus perché vi rompo la testa”. È una Ivamolto determinata quella che si è raccontata a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera. La cantante 81enne è la donna che detiene il record di vittorie aldi(3) e nel 2022 tornerà sul palco dell’Ariston probabilmente per l’ultimacome concorrente in gara. Maè per lei un appuntamento magico anche perché è lì che ha conosciuto l’amore: “Quello che è rimasto nel mio cuore è il primo nel ’65: lì ho conosciuto Antonio Ansoldi, figlio del mio discografico. Mi era simpatico, ...

Advertising

rtl1025 : In gara anche: Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Irama, Gio… - THEVOICE_ITALY : ? Una voce così è inconfondibile. ? @Iva_Zanicchi è qui con noi a #TheVoiceSenior! ?? @raiuno @raiplay - RamnusiaNemesi : @iva_zanicchi A chi rompe la testa, lei? Ma si chiuda in un sarcofago, babbiona. - enriconofrio : RT @Corriere: Iva Zanicchi: «Dopo il Covid non sento più l’odore del brodo. La prima volta? A 26 anni» - peppe040688 : Nuovo gioco (format preso in prestito a Iva Zanicchi): OK, IL PREZZO È GIUSTO! Indovina quale merce si avvicina di… -