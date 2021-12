Italia Viva Sannio, martedì summit a Castelvenere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – Si riunirà domani sera a Castelvenere il coordinamento provinciale di Italia Viva. Oggetto dell’incontro sarà l’avvio della campagna di tesseramento 2022, poi la strutturazione organizzativa del Partito ed infine si presenterà l’iniziativa contro la violenza sulle donne che vede il Partito impegnato a chiedere presso i Consigli comunali della provincia l’approvazione di un testo di mozione, predisposto da Lucia Annibali assieme alla ministra Elena Bonetti, che impegna le amministrazioni comunali allo stanziamento di fondi e all’attivazione di iniziative sul tema della violenza economica sulle donne. A comunicarlo sono i coordinatori provinciali Bepy Izzo e Simona Tessitore. “In merito alla mozione della Ministra Bonetti – sottolineano Izzo e Tessitore – la data del 25 novembre, in cui si celebra la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – Si riunirà domani sera a Castelvenere il coordinamento provinciale di. Oggetto dell’incontro sarà l’avvio della campagna di tesseramento 2022, poi la strutturazione organizzativa del Partito ed infine si presenterà l’iniziativa contro la violenza sulle donne che vede il Partito impegnato a chiedere presso i Consigli comunali della provincia l’approvazione di un testo di mozione, predisposto da Lucia Annibali assieme alla ministra Elena Bonetti, che impegna le amministrazioni comunali allo stanziamento di fondi e all’attivazione di iniziative sul tema della violenza economica sulle donne. A comunicarlo sono i coordinatori provinciali Bepy Izzo e Simona Tessitore. “In merito alla mozione della Ministra Bonetti – sottolineano Izzo e Tessitore – la data del 25 novembre, in cui si celebra la ...

