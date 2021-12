Iss: terza dose vaccino raccomandata in gravidanza e durante l'allattamento (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sì al richiamo alle donne che si trovano nel secondo e terzo trimestre. Nel primo, invece, si devono valutare i rischi e benefici con un sanitario. Se la madre è vaccinata, con l'allattamento, trasmette gli anticorpi al bimbo senza nessun rischio Leggi su rainews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sì al richiamo alle donne che si trovano nel secondo e terzo trimestre. Nel primo, invece, si devono valutare i rischi e benefici con un sanitario. Se la madre è vaccinata, con l', trasmette gli anticorpi al bimbo senza nessun rischio

