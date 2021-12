Iss raccomanda la terza dose in gravidanza e allattamento: le linee guida per il vaccino anti Covid-19 (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Iss, Istituto superiore di sanità, spinge verso la terza dose mentre gli occhi di tutti sono puntati sulla situazione dei contagi in tutta Europa e verso la nuova variante Omicron. L’Iss sottolinea anche come la terza dose sia possibile e raccomandata dopo la dodicesima settimana per le donne in gravidanza. vaccino in gravidanza Il Covid resta uno dei punti chiave della politica, della sanità e dell’economia anche di questo finale di anno. Sul vaccino in gravidanza arrivano risposte anche dall’Iss che chiarisce come la terza dose del vaccino anti-Covid è “raccomandata” in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Iss, Istituto superiore di sanità, spinge verso lamentre gli occhi di tutti sono puntati sulla situazione dei contagi in tutta Europa e verso la nuova variante Omicron. L’Iss sottolinea anche come lasia possibile eta dopo la dodicesima settimana per le donne ininIlresta uno dei punti chiave della politica, della sanità e dell’economia anche di questo finale di anno. Sulinarrivano risposte anche dall’Iss che chiarisce come ladelè “ta” in ...

Advertising

infoitsalute : L'Iss raccomanda il vaccino per le donne incinte e per quelle che allattano: ''Nessun rischio per il bimbo che può… - renata_gili : e cioè a 5 mesi dalla 2^ dose con una dose di Pfizer o mezza di Moderna indipendentemente dal vaccino utilizzato pr… - renata_gili : .@istsupsan ha appena aggiornato le sue indicazioni e raccomanda, oltre all’effettuazione delle prime 2 dosi qualor… - toscanamedianew : Terza dose anche a donne incinte o che allattano, ecco le raccomandazioni dell'Iss - PietroDeidda5 : -