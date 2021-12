Israele, Bennett è il primo premier in visita negli Emirati: dietro ai temi ambientali e commerciali si nasconde il nucleare iraniano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tre mesi dopo la prima visita di un premier israeliano in Egitto da dieci anni a questa parte e circa un anno dopo la firma degli accordi di Abramo tra Tel Aviv e alcuni Paesi arabi, il primo ministro israeliano Naftali Bennet è sbarcato ieri ad Abu Dhabi, per incontrare il principe Emiratino Mohammed bin Zayed al Nahyan (Mbz). Un’altra prima volta: mai prima d’ora un leader israeliano aveva incontrato in via ufficiale le massime autorità degli Emirati Arabi Uniti che oggi, con gli accordi di normalizzazione, sono di fatto alleati dello Stato ebraico. Sebbene l’ufficio del primo ministro Bennett abbia riferito che l’incontro, durato circa due ore, avrebbe riguardato soprattutto i temi ambientali e del commercio bilaterale – circa 500 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tre mesi dopo la primadi unisraeliano in Egitto da dieci anni a questa parte e circa un anno dopo la firma degli accordi di Abramo tra Tel Aviv e alcuni Paesi arabi, ilministro israeliano Naftali Bennet è sbarcato ieri ad Abu Dhabi, per incontrare il principeno Mohammed bin Zayed al Nahyan (Mbz). Un’altra prima volta: mai prima d’ora un leader israeliano aveva incontrato in via ufficiale le massime autorità degliArabi Uniti che oggi, con gli accordi di normalizzazione, sono di fatto alleati dello Stato ebraico. Sebbene l’ufficio delministroabbia riferito che l’incontro, durato circa due ore, avrebbe riguardato soprattutto ie del commercio bilaterale – circa 500 ...

