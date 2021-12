Investito e ucciso in bici da un'auto pirata: Tiziano aveva 16 anni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni travolto ieri sera in sella alla sua bicicletta e abbandonato per strada: Tiziano Dell'Anna , di Leverano, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16travolto ieri sera in sella alla suacletta e abbandonato per strada:Dell'Anna , di Leverano, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale ...

