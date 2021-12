Inter macchina da bonus. E nella forza del collettivo spicca Calhanoglu (Di lunedì 13 dicembre 2021) In virtù dei passi falsi di Milan (1 - 1 a Udine) e Napoli (0 - 1, k.o. Interno contro l'Empoli) l'Inter prende la vetta del campionato di Serie A issandosi al primo posto con 40 punti. I nerazzurri ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 dicembre 2021) In virtù dei passi falsi di Milan (1 - 1 a Udine) e Napoli (0 - 1, k.o.no contro l'Empoli) l'prende la vetta del campionato di Serie A issandosi al primo posto con 40 punti. I nerazzurri ...

Advertising

DonLuispere : RT @ArenaRosario: Onana in Ajax-Inter come De Vrij in lazio-Inter.. Vado a giocarmi la casa e la macchina torno dopo - sportli26181512 : Inter macchina da bonus. E nella forza del collettivo spicca Calhanoglu: Inter macchina da bonus. E nella forza del… - ArenaRosario : Onana in Ajax-Inter come De Vrij in lazio-Inter.. Vado a giocarmi la casa e la macchina torno dopo - Giusepp63751227 : @SpudFNVPN A me Inzaghi non entusiasma come allenatore, ma ora c'è solo da fargli i complimenti, l'Inter attualmente è una macchina perfetta - SimosTwitt : @luca_reds Ci andrei piano con l’Inter, l’Ajax è una macchina da guerra anche se giocabile -