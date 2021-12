Inter - Liverpool | la scheda degli inglesi | attenzione a Salah

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il secondo sorteggio di Nyon non è stato benevolo per l'di Simone Inzaghi , infatti i nerazzurri affronteranno ildi Jurgen Klopp agli ottavi di finale di Champions League.- ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Liverpool

non è una prima volta agli ottavi, le due squadre si erano già incrociate nella stagione 2007 - 08 con il doppio successo dei Reds. L'ha vinto in una sola occasione (1965) su ......all'uno dei peggiori rivali. Insieme al Bayern e al City, i Reds sono infatti lo scoglio più duro, uno di quelli che peraltro non richiama recenti ricordi felici. Quella con ilnon è ...Gli ottavi di Champions League vedono, dopo il secondo sorteggio, i nerazzurri di Inzaghi affrontare la corazzata di Klopp ...Il tecnico del Liverpool: L'Inter è campione d'Italia in carica, una buonissima squadra in un buon momento. Ora vedremo che arriveremo a febbraio.