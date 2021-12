Inter-Liverpool il 16 febbraio | ritorno l’8 marzo ad Anfield | date complete e orari degli ottavi di Champions League

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Decise ledella doppia sfida traneglidiDopo il sorteggio di oggi, la UEFA ha reso noti glidi finale della. Il match di andata trasi giocherà il 16alle ore 21 con ilin programma per l’8ad, sempre per le ore 21. Il match di andata sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime, mentre ilsarà visibile in chiaro su Canale 5 e su satellite tramite Sky Questo il quadro completodi finale. ...

FBiasin : L'#Inter è passata da una possibilità di passare gli ottavi del 50% (#Ajax) a una del 20% (#Liverpool). A questo p… - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - PrimeVideoIT : #Inter - #Liverpool Beh dai, poteva andare peg... #UCL #UCLdraw

L'Inter torna agli ottavi di Champions League dieci anni dopo. La formazione nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, affronterà il Liverpool nel match di andata che si disputerà mercoledì 16 febbraio 2 ...Il tecnico degli inglesi sul sorteggio di Champions: "Conosciamo bene Sanchez e Dzeko. Tornare ancora a San Siro è una buona notizia" ...