Inquietante ritorno al passato | parlare di sfortuna è eticamente sbagliato

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lanon esiste Per il Napoli, la sconfitta per 0-1 contro l’Empoli deve essere considerata e analizzata in maniera diversa, più critica, rispetto a quelle arrivate nelle gare contro Inter, Atalanta, Spartak Mosca. La differenza va ricercata proprio nello zero della casella “gol segnati”, una cifra che mette in evidenza il vero problema manifestato dalla squadra di Spalletti: l’incapacità di creare azioni offensive nitide e quindi semplici da trasformare in gol. Il Napoli, infatti, non ha concesso tanto e/o difeso male. Basta leggere i dati per rendersene conto: pur giocando un’ottima partita, l’Empoli ha costruito 2 sole conclusioni davvero pericolose su 12 tentativi complessivi, di cui 5 in porta – parliamo del tiro di Bajrami dopo pochi minuti nel primo tempo e di quello di Cutrone nella ripresa. Persino il gol decisivo, sempre di Cutrone, è arrivato in ...