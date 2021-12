Infortunio Dybala, il comunicato della Juventus sulle sue condizioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Infortunio Dybala: escluse lesioni! UFFICIALI le condizioni dell’attaccante dopo gli esami svolti in mattinata al J Medical Dybala ha effettuato gli accertamenti sul problema accusato durante la partita contro il Venezia. Ecco il comunicato della Juventus: comunicato – «Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021): escluse lesioni! UFFICIALI ledell’attaccante dopo gli esami svolti in mattinata al J Medicalha effettuato gli accertamenti sul problema accusato durante la partita contro il Venezia. Ecco il– «Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulopresso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sueverranno monitorate di giorno in giorno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

