Individuata una persona tra le macerie di Ravanusa. Si scava senza sosta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dall'inviato Giuseppe Marinaro AGI - E' stata Individuata una persona tra l'ammasso di macerie di Ravanusa, dove è avvenuta la devastante esplosione. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco in azione sul posto, tra i palazzi crollati tra via Trilussa e via Galilei. Per tutta la notte uomini e mezzi dei vigili del fuoco hanno ispezionato l'area interessata dalla disastrosa esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas, alla ricerca, finora senza esito, dei sei dispersi, tra cui una donna incinta al nono mese di gravidanza e il marito. Tre finora i morti accertati, due donne e un uomo, estratti dall'ammasso di cemento e detriti nella notte tra sabato e domenica, quando erano state anche tratte in salvo due donne. La procura di Agrigento indaga per disastro e omicidio colposi. Si cerca ... Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dall'inviato Giuseppe Marinaro AGI - E' stataunatra l'ammasso didi, dove è avvenuta la devastante esplosione. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco in azione sul posto, tra i palazzi crollati tra via Trilussa e via Galilei. Per tutta la notte uomini e mezzi dei vigili del fuoco hanno ispezionato l'area interessata dalla disastrosa esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas, alla ricerca, finoraesito, dei sei dispersi, tra cui una donna incinta al nono mese di gravidanza e il marito. Tre finora i morti accertati, due donne e un uomo, estratti dall'ammasso di cemento e detriti nella notte tra sabato e domenica, quando erano state anche tratte in salvo due donne. La procura di Agrigento indaga per disastro e omicidio colposi. Si cerca ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione a #Ravanusa, una donna viva individuata sotto le macerie di uno dei palazzi crollati. I soccorritori sta… - discoradioIT : ??Individuata una persona tra l'ammasso di macerie di #Ravanusa- Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco in azione… - Dimsuonosoft : ??Individuata una persona tra l'ammasso di macerie di #Ravanusa- Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco in azione… - PaoloBRVNI : @IncompresaNv @ll4_t3 @lale_caste @Cartabellotta Ovviamente, la ricerca in tal senso non si è mai fermata. Purtropp… - GianLucaFarro2 : RT @FrancoScarsell2: A Ravanusa,Agrigento,è una corsa contro il tempo tra le macerie delle 4 palazzine crollate ieri sera. Poco fa, i vigil… -