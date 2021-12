Indagato Ramadani per reati fiscali, la Finanza nella sede di undici club tra cui il Napoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Guardia di Finanza continua a indagare sul mondo del calcio. Il nucleo di Milano sta effettuando perquisizioni negli uffici di Pietro Chiodi agente sportivo legato al procuratore albanese Fali Ramadani che segue molti calciatori tra cui Kalidou Koulibaly. Sia Chiodi sia Ramadani sono indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. L’inchiesta riguarda la mancata dichiarazione al Fisco dei proventi delle commissioni agli agenti nelle compravendite di calciatori. La Finanza sta acquisendo documentazione anche nelle sedici di undici società (non indagate) di Serie A, tra cui Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli e Fiorentina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Guardia dicontinua a indagare sul mondo del calcio. Il nucleo di Milano sta effettuando perquisizioni negli uffici di Pietro Chiodi agente sportivo legato al procuratore albanese Faliche segue molti calciatori tra cui Kalidou Koulibaly. Sia Chiodi siasono indagati per, riciclaggio e autoriciclaggio. L’inchiesta riguarda la mancata dichiarazione al Fisco dei proventi delle commissioni agli agenti nelle compravendite di calciatori. Lasta acquisendo documentazione anche nelle sedici disocietà (non indagate) di Serie A, tra cui Juventus, Inter, Milan, Roma,e Fiorentina. L'articolo ilsta.

