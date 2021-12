Indagati gli agenti Fali Ramadani e Pietro Chiodi: l’accusa è reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un nuovo scandalo nel mondo del calcio: i due noti agenti sportivi Fali Ramadani e Pietro Chiodi sono Indagati in un’inchiesta della procura di Milano per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciatori. Secondo l’Ansa la Guardia di Finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi, si è recata nelle sedi di vari club per acquisire la documentazione su alcune operazioni di compravendita gestite dai due agenti, tra cui Miralem Pjanic dalla Juve al Barcellona e Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un nuovo scandalo nel mondo del calcio: i due notisportivisonoin un’inchiesta della procura di Milano pere autocon al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciatori. Secondo l’Ansa la Guardia di Finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi, si è recata nelle sedi di vari club per acquisire la documentazione su alcune operazioni di compravendita gestite dai due, tra cui Miralem Pjanic dalla Juve al Barcellona e Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. L'articolo CalcioWeb.

