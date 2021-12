Incredibile a Nyon: sorteggi da ripetere! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Clamoroso dalla Spagna: lo riporta Marca, l’Atletico Madrid, accoppiato con il Bayern Monaco per gli ottavi di finale, avrebbe chiesto di ripetere il sorteggio.Ci sarebbe stato, secondo la società biancorossa, un errore nell’inserimento delle palline e, al momento dell’estrazione dell’Atletico nell’urna del possibile avversario degli uomini di Simeone è stata inserita quella del Liverpool al posto di quella del Manchester United. Questo sorteggio, però, non era possibile alla luce del fatto che le due squadre erano nello stesso girone e ha aumentato le chance di accoppiamento tra Atletico e Bayern. L’errore sarebbe stato evidenziato dal successivo sorteggio tra Villareal e Manchester United, anche loro nello stesso girone.La UEFA ha appena reso noto, in via ufficiale, che il sorteggio sarà ripetuto alle ore 15:00. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Clamoroso dalla Spagna: lo riporta Marca, l’Atletico Madrid, accoppiato con il Bayern Monaco per gli ottavi di finale, avrebbe chiesto di ripetere ilo.Ci sarebbe stato, secondo la società biancorossa, un errore nell’inserimento delle palline e, al momento dell’estrazione dell’Atletico nell’urna del possibile avversario degli uomini di Simeone è stata inserita quella del Liverpool al posto di quella del Manchester United. Questoo, però, non era possibile alla luce del fatto che le due squadre erano nello stesso girone e ha aumentato le chance di accoppiamento tra Atletico e Bayern. L’errore sarebbe stato evidenziato dal successivoo tra Villareal e Manchester United, anche loro nello stesso girone.La UEFA ha appena reso noto, in via ufficiale, che ilo sarà ripetuto alle ore 15:00.

