Incidenti lavoro | giù da impalcatura | morto operaio edile

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Incidente mortale sula Capodrise, nel Casertano, dove un muratore di 59 anni è deceduto dopo essere caduto da un’. Dai primi accertamenti dei carabinieri è emerso che l’, impegnato in lavori di costruzione di un’abitazione in via Retella a Capodrise, era sulla passerella in legno dell’, ad un’altezza di quattro metri, quando ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma inutilmente. Il 59enne risiedeva a Santa Maria Capua Vetere. La Procura ha disposto l’autopsia. I carabinieri indagano per accertare la dinamica esatta dell’episodio e il rispetto, nel cantiere, delle normative sulla sicurezza. L’si ...