Inchiesta sui quartieri di Bergamo: Boccaleone, dopo il boom è stallo demografico

Gli abitanti sono 6.868, rispetto al 1987 la crescita è del 67,4%. Negli ultimi 15 anni però andamento stabile. Dimezzate le nascite.

