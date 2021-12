(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nell’ambito della nuovamilanese sul, la Guardia di finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi, si è recata nelle sedi di vari club – che non sono indagati – per acquisire la documentazione su molte operazioni di compravendita gestite da Fali Ramadani e Pietro Chiodi, tra cui secondo quanto si apprende quella che ha portato Miralem Pjanic dalla Juve al Barcellona e il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Ramadani, inoltre, risulta agente del difensore del Napoli Kalidoue del tecnico della Lazio, Maurizio. Al centro della nuovamilanese sulci sarebbe un presunto sistema attraverso il quale il procuratore ...

Advertising

iconanews : Inchiesta calciomercato a Milano, indagati Ramadani e Chiodi - anteprima24 : ** #Inchiesta #Calciomercato: controlli sull'#Agente di #Koulibaly e #Sarri ** - interesoretacop : RT @fattoquotidiano: Inchiesta calciomercato, indagati due agenti sportivi: nel mirino cessioni di Chiesa e Pjanic - fattoquotidiano : Inchiesta calciomercato, indagati due agenti sportivi: nel mirino cessioni di Chiesa e Pjanic - MarcoR222 : RT @salda__: Nell'ambito della nuova inchiesta milanese sul calciomercato, la Guardia di finanza si e' recata nelle sedi di vari club - che… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta calciomercato

E in tempi diPrisma, almeno la Juve può tirare un sospiro di sollievo su questo fronte apertosi nell'autunno 2020.Il motivo? Un'aperta a suo tempo nei confronti di Gabriele Volpi , petroliere ex proprietario dello Spezia. Nei faldoni si faceva riferimento proprio a Pkb di Lugano come società utilizzata ...Nuove perquisizioni da parte della Guardia di Finanza questa volta all'indirizzo di Pietro Chiodi, agente sportivo italiano legato al procuratore Fali Ramadani. A rendere ...I finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di Milano, coordinati dalla procura, stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di un agente sportivo italiano e delle ...