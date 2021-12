In Italia 12.712 nuovi casi e 98 morti, positività al 4,1% (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - Sono 12.712 i nuovi casi Covid in Italia, a fronte dei 19.215 di ieri. Il tasso di positività sale da 3,8% a 4,1%, con 313.536 tamponi (ieri erano 501.815). I decessi sono 98 (ieri erano stati 66), per un totale di 134.929 vittime dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Per quanto riguarda i ricoveri, le terapie intensive sono 856, dunque 27 in più di ieri con 60 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari sono 254 in più di ieri, in totale 6.951. I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono stati 5.238.221. I guariti, si legge nel report, ammontano oggi a 6.726 per un totale di 4.812.535 . La regione con più casi odierni è il Veneto (+2.096), seguita da Emilia Romagna (+1.828), Lazio (+1.470), Lombardia ... Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - Sono 12.712 iCovid in, a fronte dei 19.215 di ieri. Il tasso disale da 3,8% a 4,1%, con 313.536 tamponi (ieri erano 501.815). I decessi sono 98 (ieri erano stati 66), per un totale di 134.929 vittime dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Per quanto riguarda i ricoveri, le terapie intensive sono 856, dunque 27 in più di ieri con 60 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari sono 254 in più di ieri, in totale 6.951. I contagi totali indall'inizio della pandemia sono stati 5.238.221. I guariti, si legge nel report, ammontano oggi a 6.726 per un totale di 4.812.535 . La regione con piùodierni è il Veneto (+2.096), seguita da Emilia Romagna (+1.828), Lazio (+1.470), Lombardia ...

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 13 dicembre: 12.712 i nuovi casi e 98 i decessi. Tasso di positività al 4% - CosenzaChannel : Veneto ed Emilia Romagna sono le regioni con il più alto numero di persone positive al Coronavirus. Tutti i dati, r… - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: In Italia 12.712 nuovi casi e 98 morti, positività al 4,1% - sulsitodisimone : In Italia 12.712 nuovi casi e 98 morti, positività al 4,1% - ElVengadorDelF5 : RT @Agenzia_Italia: In Italia 12.712 nuovi casi e 98 morti, positività al 4,1% -