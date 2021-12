In fiamme il deposito della plastica a Beinasco: a Torino scatta l’allarme per il fumo tossico (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un boato poi subito le fiamme. «Qualcuno ha tentato di spegnere il rogo, ma quando si è capito che era impossibile siamo usciti tutti». Ecco il racconto degli operai della Demap, l’azienda di Beinasco che seleziona rifiuti plastici in Piemonte. Un incendio ieri pomeriggio ha devastato impianti e stabilimento. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo alta chilometri, che nel giro di poche ore ha ricoperto il cielo di mezza provincia, disseminando odori acri. Alcune segnalazioni sono arrivate persino da Villanova D’Asti. Secondo i vigili del fuoco e i tecnici dell’Arpa la diffusione nell’aria di particelle inquinanti non avrebbe raggiunto la soglia dell’allarme ambientale su larga scala. Problemi però ce ne sono stati e ce ne saranno nelle prossime ore, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un boato poi subito le. «Qualcuno ha tentato di spegnere il rogo, ma quando si è capito che era impossibile siamo usciti tutti». Ecco il racconto degli operaiDemap, l’azienda diche seleziona rifiuti plastici in Piemonte. Un incendio ieri pomeriggio ha devastato impianti e stabilimento. Nessuno è rimasto ferito. Lehanno provocato una colonna dialta chilometri, che nel giro di poche ore ha ricoperto il cielo di mezza provincia, disseminando odori acri. Alcune segnalazioni sono arrivate persino da Villanova D’Asti. Secondo i vigili del fuoco e i tecnici dell’Arpa la diffusione nell’aria di particelle inquinanti non avrebbe raggiunto la soglia delambientale su larga scala. Problemi però ce ne sono stati e ce ne saranno nelle prossime ore, ...

