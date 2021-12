‘In.. Canto Napoletano’: domenica allo Jovinelli il maestro Mantovanelli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Prosegue la programmazione del cartellone ufficiale al Teatro Jovinelli di Caiazzo. domenica 19 Dicembre ci sarà l’ultimo appuntamento dell’anno solare 2021. Il pubblico dello spazio inserito nella prestigiosa cornice di Palazzo Mazziotti avrà modo di assistere al recital-concerto ‘In…Canto Napoletano’. La voce e la chitarra del maestro Franco Mantovanelli, accompagnato dai mandolini di Andrea Beneduce e Luca Natale, condurranno gli appassionati in sala in un viaggio attraverso suoni, colori e melodie della canzone classica napoletana dal 1850 al 1950. La magia del repertorio classico partenopeo garantirà la possibilità di immergersi in un rassicurante clima pre-natalizio, necessario in un momento particolare della nostra storia sociale a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Prosegue la programmazione del cartellone ufficiale al Teatrodi Caiazzo.19 Dicembre ci sarà l’ultimo appuntamento dell’anno solare 2021. Il pubblico dello spazio inserito nella prestigiosa cornice di Palazzo Mazziotti avrà modo di assistere al recital-concerto ‘In…. La voce e la chitarra delFranco, accompagnato dai mandolini di Andrea Beneduce e Luca Natale, condurranno gli appassionati in sala in un viaggio attraverso suoni, colori e melodie della canzone classica napoletana dal 1850 al 1950. La magia del repertorio classico partenopeo garantirà la possibilità di immergersi in un rassicurante clima pre-natalizio, necessario in un momento particolare della nostra storia sociale a ...

Advertising

AmiciUfficiale : La prima cantante ad esibirsi nella GARA CANTO è Aisha che si mette in gioco con 'Man Down'! Cosa ne pensate della… - anteprima24 : ** 'In.. Canto Napoletano': domenica allo #Jovinelli il #Maestro #Mantovanelli ** - alaskaHQ : Oggi alle 19.15 la prima presentazione, specialissima, di “Canto la piazza elettrica”. In diretta Facebook con… - mattexxx97 : RT @okuncazzo: se in tua presenza canto o dico cose senza senso mi fido davvero di te - giovanna_esse : Canto goliardico sulla #va_chinazione e sull #in_oculazione La ballata del GP, sulle note del Let Kiss. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘In Canto «Logistica, hi tech e turismo fattori chiave di rilancio» Il Sole 24 ORE