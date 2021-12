Immortale come le sue creature: il mondo di Rice (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prima di Edward Cullen, prima dei fratelli Salvatore c’era Lestat, e con lui Louis, Claudia, Maharet, e tutti i personaggi delle Cronache dei Vampiri. Immortali, come è diventata Immortale Anne Rice, colei che diede loro vita. Cosa ha reso Anne Rice Immortale? Prima di Lestat solo il Dracula di Bram Stoker aveva portato al successo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prima di Edward Cullen, prima dei fratelli Salvatore c’era Lestat, e con lui Louis, Claudia, Maharet, e tutti i personaggi delle Cronache dei Vampiri. Immortali,è diventataAnne, colei che diede loro vita. Cosa ha reso Anne? Prima di Lestat solo il Dracula di Bram Stoker aveva portato al successo

Advertising

giusyoni : RT @adelestancati: Amiamo un essere mortale come se fosse immortale Octavio Paz @cammisafra @lidiafera1975 @CimarolliNella @Blu09765054… - grandericchiuti : 'Tra i blogger che si occupano di Juve chi vedi nel ruolo di Genny Savastano? E chi in quello dell'Immortale?' - No… - zuccaro_sonia : RT @adelestancati: Amiamo un essere mortale come se fosse immortale Octavio Paz @cammisafra @lidiafera1975 @CimarolliNella @Blu09765054… - pierbiagio1 : RT @adelestancati: Amiamo un essere mortale come se fosse immortale Octavio Paz @cammisafra @lidiafera1975 @CimarolliNella @Blu09765054… - Blu09765054 : RT @adelestancati: Amiamo un essere mortale come se fosse immortale Octavio Paz @cammisafra @lidiafera1975 @CimarolliNella @Blu09765054… -