Immigrazione clandestina, Meloni: “Non mi stupisce la dichiarazione di Draghi sul fatto che il governo non sia in grado di gestirla” (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – “Non mi stupisce la dichiarazione di Draghi sul fatto che il governo non sia in grado di gestire l’Immigrazione clandestina, mi stupisce che nonostante ciò continui a mantenere Lamorgese al Ministero degli Interni”. Lo afferma sui social la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – “Non miladisulche ilnon sia indi gestire l’, miche nonostante ciò continui a mantenere Lamorgese al Ministero degli Interni”. Lo afferma sui social la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

