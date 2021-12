Il vintage ci salverà

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In tempi non sospetti, il designer e imprenditore statunitense Virgil Abloh – fondatore nel 2012 del marchio di streetwear Off-White e dal 2018 direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton – dichiarò in un’intervista al magazine Dazed: «Credo che andremo incontro a un periodo in cui vorremo esprimere la nostra conoscenza e il nostro stile personale con il: ci sono tantissimi vestiti molto belli nei negozi di, si tratta solo di indossarli. Credo che il fashion si allontanerà da quella frenesia di comprare sempre cose nuove, ci sarà più voglia di scavare negli archivi». Era il 2019, e le parole di Abloh suscitarono parecchio clamore, ma non tardarono molto a concretizzarsi. In un mondo, infatti, sempre più attento al tema della sostenibilità ambientale, sostenuto in prima fila dalle giovani generazioni che abbracciano il Greta ...