Il tweet del Senato sulla pista anarchica a Piazza Fontana e la solita scusa dell'errore tecnico (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se c'è una cosa che la gestione dei social network di istituzioni o personaggi pubblici ha in comune è quella di attribuire al cosiddetto problema tecnico – espressione volutamente vaga, che vuol dir tutto e non vuol dir niente – anche le più evidenti cavolate dettate dall'imperizia o dall'imprudenza. Nella fattispecie, nel giorno del 52° anniversario della strage di Piazza Fontana – l'evento che diede il via alla cosiddetta stagione delle stragi -, il Senato della Repubblica, dal suo account Twitter ufficiale, ha pubblicato un link alla relazione di Mantica e Fragalà (che facevano parte della Commissione Stragi durante la XIII legislatura) in cui si minimizzavano le responsabilità del terrorismo nero dietro l'atto terroristico avvenuto a Milano nel 1969 e si rispolverava la pista ...

