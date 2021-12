Il turismo sostenibile? Una nozione nata negli anni 90 che ha imposto nuove metodologie statistiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Claudio Quintano* All’inizio degli anni ’90 (febbraio 1995), Heinrich von Moltke, allora Direttore della Direzione Generale (D.G.) XXIII scriveva: “…è sufficiente analizzare l’evoluzione del turismo europeo per rendersi conto che questa attività è stata la causa dei fatta negativi che oggi ne minacciano la sostanza stessa, o l’hanno già distrutto: da citarsi i litorali inquinati e la qualità insufficiente delle loro acque, l’erosione delle regioni montane, il degrado crescente dei monumenti storici, senza dimenticare cambiamenti importanti intervenuti a livello di comunità sociali, della loro dissoluzione, nelle regioni europee di accoglienza turistica. Orbene, questa dissoluzione sociale genera una situazione ancor più pregiudizievole allo sviluppo turistico di quanto possa l’inquinamento dell’ambiente naturale” (Commissione delle Comunità Europee, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Claudio Quintano* All’inizio degli’90 (febbraio 1995), Heinrich von Moltke, allora Direttore della Direzione Generale (D.G.) XXIII scriveva: “…è sufficiente analizzare l’evoluzione deleuropeo per rendersi conto che questa attività è stata la causa dei fatta negativi che oggi ne minacciano la sostanza stessa, o l’hanno già distrutto: da citarsi i litorali inquinati e la qualità insufficiente delle loro acque, l’erosione delle regioni montane, il degrado crescente dei monumenti storici, senza dimenticare cambiamenti importanti intervenuti a livello di comunità sociali, della loro dissoluzione, nelle regioni europee di accoglienza turistica. Orbene, questa dissoluzione sociale genera una situazione ancor più pregiudizievole allo sviluppo turistico di quanto possa l’inquinamento dell’ambiente naturale” (Commissione delle Comunità Europee, ...

Advertising

charuhaasparab : RT @BianchinMestre: @LuigiBrugnaro @EnricoMichetti Credo che in buona fede il potenziale Sindaco di Roma @EnricoMichetti non ha idea di com… - bastianatte : RT @beautyblogzine: Turismo sostenibile - molisenews24 : Convegno su sviluppo sostenibile e turismo nel Molise a Campobasso - mobiviaggi : Ecoturismo: le migliori destinazioni in Europa e nel mondo - anteprima24 : ** #Turismo, in #Campania 6 enti insieme per lo sviluppo sostenibile ** -