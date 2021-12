'Il Sole' boccia il Sannio, Apb: "Gestione del territorio targata Mastella ci fa fare solo passi indietro" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo ItaliaOggi è Il Sole 24 Ore a relegare il Sannio nelle ultime posizioni della graduatoria che misura la qualità della vita in Italia. E anche nell'indagine condotta dal quotidiano della Confindustria il nostro territorio fa segnare un deciso arretramento rispetto alle classifiche del 2020 ". Così in una nota stampa i consiglieri comunali di 'Alternativa per Benevento'... Leggi su tvsette (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo ItaliaOggi è Il24 Ore a relegare ilnelle ultime posizioni della graduatoria che misura la qualità della vita in Italia. E anche nell'indagine condotta dal quotidiano della Confindustria il nostrofa segnare un deciso arretramento rispetto alle classifiche del 2020 ". Così in una nota stampa i consiglieri comunali di 'Alternativa per Benevento'...

