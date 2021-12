Il sogno di una vita, Blanca o Miami Vice? La tv del 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 13 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Blu profondo”: i nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “Il collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 13su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Blu profondo”: i nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare? Questa domanda se la pone anche, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “Il collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, ...

