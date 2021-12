"Il senatore che molesta le collaboratrici e sco*** in ufficio": bomba di Dagospia, terremoto in Parlamento (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono terribili le accuse rivolte a un senatore fin troppo farfallone. Racconti - scrive Dagopsia - e testimonianze che in alcuni casi sono sostenute dai messaggi scambiati in chat. Il senatore fa parte di un piccolo partito ma il suo nome e il suo volto sono piuttosto noti. "Ho paura, non voglio si sappia il mio nome - racconta a Dagospia una delle presunte vittime delle moleste attenzioni del senatore - Mi può rovinare ancora di più la vita. Non ho i soldi per gli avvocati". "Sono molto imbarazzata a parlare di tutto questo perché si spera sempre che ciò che ci ha fatto soffrire in passato, non ci tocchi più. Ma ormai sono talmente tante le vittime che non possiamo più tacere. Sono certa che piano piano la verità uscirà fuori…". È il comprensibile timore delle ripercussioni che spinge le ragazze a non venire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono terribili le accuse rivolte a unfin troppo farfallone. Racconti - scrive Dagopsia - e testimonianze che in alcuni casi sono sostenute dai messaggi scambiati in chat. Ilfa parte di un piccolo partito ma il suo nome e il suo volto sono piuttosto noti. "Ho paura, non voglio si sappia il mio nome - racconta auna delle presunte vittime delle moleste attenzioni del- Mi può rovinare ancora di più la vita. Non ho i soldi per gli avvocati". "Sono molto imbarazzata a parlare di tutto questo perché si spera sempre che ciò che ci ha fatto soffrire in passato, non ci tocchi più. Ma ormai sono talmente tante le vittime che non possiamo più tacere. Sono certa che piano piano la verità uscirà fuori…". È il comprensibile timore delle ripercussioni che spinge le ragazze a non venire ...

Advertising

fanpage : Il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un emendamento alla manovra per punire le coppie che vanno all’est… - DSantanche : Non credo che gli italiani, che Mario Monti denigra, siano impreparati. Di certo (e purtroppo) sono costretti a pag… - dellorco85 : Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a m… - d_granuzzo : RT @VincenzoVinc51: Mi rivolgo al senatore Matteo Renzi,il piu grande politico italiano,fai che cio non avvenga #noQUIRISILVIO,grazie - Sem_ur : RT @VincenzoVinc51: Mi rivolgo al senatore Matteo Renzi,il piu grande politico italiano,fai che cio non avvenga #noQUIRISILVIO,grazie -