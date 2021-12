Il rimedio per il calcare del water che lo elimina per sempre! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Volete eliminare per sempre il calcare dal water? Eccovi servite, ma attenzione NON è il solito rimedio! L’igiene della casa, e nello specifico del bagno, in modo particolare poi del gabinetto, è una priorità per tutte noi, soprattutto se desideriamo offrire un ambiente pulito e sanificato ai nostri familiari. Spesso i depositi di sali minerali presenti nell’acqua corrente, i germi e i batteri sono difficili da sconfiggere. Ricorriamo a prodotti chimici, che nuocciono all’ambiente e a noi, oppure a miscele naturali composte da limone, bicarbonato o aceto. Eppure, macchie e aloni restano lì, quasi indelebili. Come fare? Esiste una soluzione davvero incredibile e inimmaginabile, vi basterà disporre di un oggetto di uso comune e mettervi all’opera. Curiose? Iniziamo! NON è il solito rimedio: provate ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 13 dicembre 2021) Voletere per sempre ildal? Eccovi servite, ma attenzione NON è il solito! L’igiene della casa, e nello specifico del bagno, in modo particolare poi del gabinetto, è una priorità per tutte noi, soprattutto se desideriamo offrire un ambiente pulito e sanificato ai nostri familiari. Spesso i depositi di sali minerali presenti nell’acqua corrente, i germi e i batteri sono difficili da sconfiggere. Ricorriamo a prodotti chimici, che nuocciono all’ambiente e a noi, oppure a miscele naturali composte da limone, bicarbonato o aceto. Eppure, macchie e aloni restano lì, quasi indelebili. Come fare? Esiste una soluzione davvero incredibile e inimmaginabile, vi basterà disporre di un oggetto di uso comune e mettervi all’opera. Curiose? Iniziamo! NON è il solito: provate ad ...

