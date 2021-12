(Di lunedì 13 dicembre 2021) 'Larinchiude in un`area rossa inaccessibile per chiunque, agenzia Onu per i rifugiati, organizzazioni utarie e media compresi, i circa 5milaspinti verso le sue frontiere dalla ...

In, spiegano i due giornalisti nel servizio, 'che fa parte dell' Unione Europea qualsiasi contatto con i migranti può costare l'arresto per favoreggiamento dell`immigrazione clandestina', ...Ad aprile sono premiate la Foto dell'anno e la 'storia', ovvero ildell'anno 'Story of ... Francia, Grecia, India, Indonesia, Italia, Iran, Irlanda, Messico, Myanmar, Perù, Filippine,,...Gli inviati di Agorà Carlo Bravetti e Marco Petruzzelli hanno percorso 1400 km di giorno e di notte tentando di trovare una via d`accesso nekka zona proibita dove ci sono i rifugiati"