Il regalo che Salvini vuole fare agli italiani per Natale: “Berlusconi al Quirinale” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Matteo Salvini pensa che gli italiani si siano comportati proprio male, se intende fargli trovare sotto l’albero ciò che dice. “Questo è il regalo di Natale che facciamo agli italiani”, sostiene il leader della Lega, parlando della candidatura di Silvio Berlusconi come nuovo Presidente della Repubblica. Intervenendo ad Atreju, l’evento più importante per Fratelli d’Italia, Salvini ha definito l’ex Cav “un candidato vero”, sottolineando che “noi del centrodestra abbiamo tanti difetti ma se diciamo una cosa la facciamo”. “Il centrodestra – prosegue il numero uno del Carroccio – deve avere la determinazione ad avere l’onere e l’onore di elegge il presidente della Repubblica, che non deve avere la tessera del Pd. Io spero che il presidente della Repubblica ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Matteopensa che glisi siano comportati proprio male, se intende fargli trovare sotto l’albero ciò che dice. “Questo è ildiche facciamo”, sostiene il leader della Lega, parlando della candidatura di Silviocome nuovo Presidente della Repubblica. Intervenendo ad Atreju, l’evento più importante per Fratelli d’Italia,ha definito l’ex Cav “un candidato vero”, sottolineando che “noi del centrodestra abbiamo tanti difetti ma se diciamo una cosa la facciamo”. “Il centrodestra – prosegue il numero uno del Carroccio – deve avere la determinazione ad avere l’onere e l’onore di elegge il presidente della Repubblica, che non deve avere la tessera del Pd. Io spero che il presidente della Repubblica ...

