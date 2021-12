Il processo infinito: presentato il 2° Rapporto Eurispes sul processo penale (Di lunedì 13 dicembre 2021) A distanza di oltre un decennio l’Eurispes e le Camere Penali fanno il punto della situazione con una nuova Indagine sul processo penale in Italia. La prima indagine, svolta nel 2008, aveva l’obiettivo di verificare, secondo i criteri rigorosi della scienza statistica, che cosa accadesse davvero nelle Aule giudiziarie del nostro Paese. L’indagine è stata dunque ripetuta con lo stesso ambizioso obiettivo: monitorare i procedimenti attraverso l’analisi di un campione statistico nazionale e comparare i risultati con quelli già ottenuti. I questionari utilizzati per l’indagine sono stati ampliati ed aggiornati in funzione delle modifiche legislative successive al 2008. La lunghezza abnorme dei processi è un ostacolo per la competitività del Paese Dichiara il Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara: «La ... Leggi su leurispes (Di lunedì 13 dicembre 2021) A distanza di oltre un decennio l’e le Camere Penali fanno il punto della situazione con una nuova Indagine sulin Italia. La prima indagine, svolta nel 2008, aveva l’obiettivo di verificare, secondo i criteri rigorosi della scienza statistica, che cosa accadesse davvero nelle Aule giudiziarie del nostro Paese. L’indagine è stata dunque ripetuta con lo stesso ambizioso obiettivo: monitorare i procedimenti attraverso l’analisi di un campione statistico nazionale e comparare i risultati con quelli già ottenuti. I questionari utilizzati per l’indagine sono stati ampliati ed aggiornati in funzione delle modifiche legislative successive al 2008. La lunghezza abnorme dei processi è un ostacolo per la competitività del Paese Dichiara il Presidente dell’, Gian Maria Fara: «La ...

