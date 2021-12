Il Papu Gomez non dimentica Catania: video a Moro giustiziere del Palermo (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'ex calciatore del Catania felice per la doppietta dell'attaccante Luca Moro che fa segnato due gol al Palermo Leggi su itasportpress (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'ex calciatore delfelice per la doppietta dell'attaccante Lucache fa segnato due gol al

Advertising

OptaPaolo : 8 - Juan Cuadrado è l'ottavo giocatore che ha segnato un gol direttamente da corner in Serie A dall'inizio dello sc… - juventino_tokyo : Sorteggio annullato per gomitata involontaria di Lichtsteiner al Papu Gómez - Skriniar__37 : RT @Jerry_3_: Brahim si sta irrobustendo un sacco, si sta avviando verso un fisico alla Papu Gomez, minuto ma che non lo sposti - ARabbier : @FeliceRaimondo Non sono d'accordo ormai Muriel non ha senso a quell'età, tra 2 anni sparisce come Papu Gomez, va p… - JulzOa : @loocaferree Deve guardarsi i video Papu Gomez -