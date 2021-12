Il New York Times punta The Athletic: affare da 800 mln (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il New York Times mette nel mirino il sito The Athletic. Secondo quanto riportato da Front Office Sports, dopo un primo approccio lo scorso giugno e colloqui bloccati dopo l’estate, ora la trattativa sembra essere ripresa. Una operazione che, secondo gli esperti, avrebbe senso per entrambi, considerando il modello di business simile, legato soprattutto agli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Newmette nel mirino il sito The. Secondo quanto riportato da Front Office Sports, dopo un primo approccio lo scorso giugno e colloqui bloccati dopo l’estate, ora la trattativa sembra essere ripresa. Una operazione che, secondo gli esperti, avrebbe senso per entrambi, considerando il modello di business simile, legato soprattutto agli L'articolo

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Georges de La Tour, Maddalena penitente, 1640, olio su tela, New York, The Metropolitan… - FratellidItalia : ?? Giustizia per Davide Giri, il nostro connazionale ucciso a New York - AnnalisaChirico : New York come il Far West, un italiano barbaramente ucciso perché l’assassino “odia i bianchi” e deve dimostrare ch… - playblog_it : ? Harlem: la commedia su quattro migliori amiche che vivono a Harlem, New York City è su Amazon Prime Video ?… -