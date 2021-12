Il Natale in casa Tezenis: idee regalo per le vacanze (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ricordate lo spot di Tezenis del 2020? Pur essendo sigillati in casa causa pandemia, mentre l’Italia sgomitava tra zone rosse e arancioni, in TV passava l’allegrissimo spot del brand portando nelle case di tutti gli italiani la sua proposta natalizia sulle note di Jingle Bell versione pop. Quest’anno la campagna scelta da Tezenis vede schierata in prima linea ancora una volta Giulia De Lellis. L’influencer romana ha accumulato diversi successi negli ultimi mesi, dapprima posando per alcune campagne d’intimo e poi disegnando suoi modelli sia per il beachwear che per la lingerie. Tezenis, la proposta natalizia del 2021 La nuova campagna natalizia di Tezenis punta alla voglia di stare insieme, proprio perché quest’anno ci è concesso trascorrere le vacanze con i nostri cari. La versione ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ricordate lo spot didel 2020? Pur essendo sigillati incausa pandemia, mentre l’Italia sgomitava tra zone rosse e arancioni, in TV passava l’allegrissimo spot del brand portando nelle case di tutti gli italiani la sua proposta natalizia sulle note di Jingle Bell versione pop. Quest’anno la campagna scelta davede schierata in prima linea ancora una volta Giulia De Lellis. L’influencer romana ha accumulato diversi successi negli ultimi mesi, dapprima posando per alcune campagne d’intimo e poi disegnando suoi modelli sia per il beachwear che per la lingerie., la proposta natalizia del 2021 La nuova campagna natalizia dipunta alla voglia di stare insieme, proprio perché quest’anno ci è concesso trascorrere lecon i nostri cari. La versione ...

Advertising

Adnkronos : 'A #Natale mascherine anche in casa e niente abbracci', il consiglio di Massimo Galli per le festività. #Covid. - juventusfc : Avete addobbato casa per Natale? Noi si. #JuveUCL #JuveMFF #JuventusXmasLab - lapoelkann_ : Sette mesi dopo l'annuncio, Casa LAPS Madeira è stata inaugurata oggi è offrirà un Natale migliore ai senzatetto!… - finntastikoo : RT @chanevlucy: SIAMO QUASI A NATALE, POSSIAMO RT? VI PREGO, DIAMO UNA CASA A BICE, UNA GATTA DI 10 ANNI CHE HA SEMPRE VISSUTO IN UN RIFUGI… - vic_inet : RT @chanevlucy: SIAMO QUASI A NATALE, POSSIAMO RT? VI PREGO, DIAMO UNA CASA A BICE, UNA GATTA DI 10 ANNI CHE HA SEMPRE VISSUTO IN UN RIFUGI… -